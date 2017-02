(Villa Domínguez, 04-02-2017) El personal municipal en la mañana de hoy comenzó con las obras de refacciones de los sanitarios del Jardín Maternal Rocío, está prevista la construcción de dos sanitarios para los infantes, y el reacondicionamiento del baño de las Docentes a cargo.



(Villa Domínguez, 04-02-2017) El jueves 2 de febrero se realizaron las exhibiciones de fin de temporada de la Colonia Municipal de Vacaciones que organiza el Municipio de Villa Domínguez, a través de la Dirección de Deportes, y que reunió a casi 150 chicos.

(Villaguay, 03-02-2017) Este fin de semana, sábado 4 y domingo 5 de febrero de 9 a 17 horas se realizará la Feria Original Americana en la sede de ATE Villaguay, Herrera 1630, para la cual están todos invitados ya que habrá excelentes oportunidades para adquirir gran cantidad de productos variados.

Villaguay, 03-02-2017

Nombrarían un interventor en LT14 y continúa el paro por 96 horas

Los trabajadores de la radio estatal de Paraná no cejan en la lucha y llevan delante el reclamo para evitar que las señales de AM y FM no pasen a ser repetidoras de Radio Nacional Buenos Aires.