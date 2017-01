Fin de año Controles de tránsito y clausura de eventos no habilitados

Bordet brindó un mensaje esperanzador

(Paraná, 01-01-2017) “A todo el pueblo entrerriano un mensaje de esperanza para poder construir un 2017 mucho mejor, con más inclusión social, con más desarrollo, con mejor calidad de vida con trabajo, con salud, con prosperidad”, es el deseo del gobernador Gustavo Bordet en vísperas del nuevo año.











Paraná, 01-01-2017 Más de mil personas fueron capacitadas en la Ley de agroquímicos El gobierno entrerriano, a través del ministerio de Producción de Entre Ríos finalizó el ciclo de capacitaciones para la regularización y correcta aplicación de la Ley 6.599 de Plaguicidas, que se desarrolló durante 6 meses en el marco de los convenios de cooperación rubricados con las Universidades de Concepción del Uruguay (UCU) y Nacional de Entre Ríos.

Paraná, 01-01-2017 Analizaron la situación del sector ovino en un encuentro de la Unidad Ejecutora El ministro de Producción, Carlos Schepens, participó en Herrera, departamento Uruguay, del cierre de la reunión de la Unidad Ejecutora provincial (UEP) del Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina –Ley 25.422.

Paraná, 01-01-2017 Las emergencias agropecuarias y el apoyo de la provincia En 2016 muchos productores agropecuarios sufrieron las consecuencias de un clima adverso. El gobierno provincial acompañó con aportes económicos directos, créditos a tasas subsidiadas, prórroga del pago de impuestos provinciales y distintas gestiones para salir de la crisis.

Se presentó el equipo internacional

El ciclismo entrerriano ante un momento histórico

(Paraná, 22-12-2016) El gobierno provincial, a través del secretario de Deportes José Gómez, estuvo en la presentación oficial del equipo internacional de ciclismo Esco Agroplan-Los Matanceros, una fusión que competirá a nivel internacional. “Nosotros estamos muy a gusto de poder seguir acompañando este proyecto”, indicó Gómez.

Darío Báez dijo que el atletismo le ha cambiado la vida

(Villaguay, 07-12-2016) El atleta villaguayense Darío Báez señaló que en el cierre de este año deportivo se siente muy feliz de haber empezado con este deporte "porque me ha cambiado bastante la vida, recuerdo que comencé hace un año con mi primer trote y la verdad no pensaba que iba a llegar a donde estoy, que no es mucho, pero superé mis propias metas".

Debora Dionicius 51.800Kg - Michelle Preston 52.150Kg

(Villaguay, 03-12-2016) Buen pesaje para ambas boxeadoras en la ceremonia realizada ayer; Debora Dionicius 51.800Kg y Michelle Preston acusó en la balanza 52.150Kg por lo tanto se encuentran en perfecto estado para el combate ya que el límite es de 54 Kg.

Debora Dionicius expone su título en Buenos Aires

(Villaguay, 02-12-2016) Este sábado 3 de diciembre en Club Sportivo Rivadavia, Navarro, Pcia. de Buenos Aires la pugilista villaguayense, campeona mundial por la FIB expondrá su título ante la Inglesa Michelle Preston.