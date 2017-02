(Villaguay, 05-02-2017) El comité provincial de la UCR Entre Ríos y los presidentes de los comité departamentales se reunieron este sábado en la ciudad de Villaguay para dialogar sobre la realidad que vive el radicalismo en cada rincón de esta provincia.

(Villaguay, 04-02-2017) El lindo clima del viernes por la noche, acompaño la programación de la 4ta jornada de los Carnavales de Villaguay donde los mas chicos fueron los principales protagonistas.

(Villaguay, 04-02-2017) Este sábado a la madrugada a las 5:45 horas, se produjo un incendio estructural en calle Estrada al 900, adonde inmediatamente concurrieron los Bomberos Voluntarios con la unidad pesada H9 seguidos por la unidad pesada H4, al llegar al lugar el sinistro estaba generalizado.

(Villa Domínguez, 04-02-2017) El jueves 2 de febrero se realizaron las exhibiciones de fin de temporada de la Colonia Municipal de Vacaciones que organiza el Municipio de Villa Domínguez, a través de la Dirección de Deportes, y que reunió a casi 150 chicos.

(Villaguay, 04-02-2017) Carina Díaz, del Comedor Jonathan informó que se recibieron las colaboraciones que fueron posibles gracias al moyo asado realizado días pasados en el Polideportivo Municipal de Villaguay.

(Villaguay, 04-02-2017) Este fin de semana, sábado 4 y domingo 5 de febrero de 9 a 17 horas se realizará la Feria Original Americana en la sede de ATE Villaguay, Herrera 1630, para la cual están todos invitados ya que habrá excelentes oportunidades para adquirir gran cantidad de productos variados.

Villaguay, 03-02-2017

Nombrarían un interventor en LT14 y continúa el paro por 96 horas

Los trabajadores de la radio estatal de Paraná no cejan en la lucha y llevan delante el reclamo para evitar que las señales de AM y FM no pasen a ser repetidoras de Radio Nacional Buenos Aires.